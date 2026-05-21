ಕನ್ನಡದ ಕೆವಿಎನ್​​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ: ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆಗಾ ಸಹೋದರರು ಹಾಜರು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್​​' ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಮೆಗಾ 158' ಚಿತ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದೆ. ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ರು.

'Mega 158' Muhurat ceremony
'ಮೆಗಾ 158' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಸಹೋದರರು
Published : May 21, 2026 at 10:41 AM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'​​, ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'​​, ಖ್ಯಾತ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'​​ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​​​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​​​' ಈಗ​ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಹೌದು, ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 158ನೇ ಚಿತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ಸಮಾರಂಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ-ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗಬಾಬು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗಬಾಬು ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಹೋದರರೆನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.

"ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ಸ್" ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ ನಂತರ ಬಾಬಿ-ಚಿರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಚೊಚ್ಚಲ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹೋದರ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ರು.

ನೂತನ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್​ ವೇಳೆಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ''ಕೆವಿಎನ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ. ಮೆಗಾ 158 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಈವರೆಗಿನ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್​ ಆಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಪವರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್​ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ಮೆಗಾ 158' ಲಾಂಚ್​ ಈವೆಂಟ್​ನ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾ ಬ್ರದರ್ಸ್​​ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಹೋದರರು ಪರಸ್ಪರರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಾಗಬಾಬು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಹಿಂದೆ 'ವಾಲ್ಟೇರ್ ವೀರಯ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2023ರ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ರವಿತೇಜ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ತ್ರೇಸಾ, ಬಾಬಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಇನ್ನೂ,​ ಚಿರಂಜೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ 12ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮೆಗಾ 158 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 70ರ ನಟ ಭರ್ಜರಿ ವರ್ಕ್​​ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವ​ ವಿಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಲುಕ್​ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ 158ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ, ಇಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

