ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಹೊಸ ಸಾಹಸ: 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Pavan Wadeyar presenting 'Second Case Of Seetharam'
'ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್' ಲುಕ್, ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ (Photo: Film Poster, ETV Bharat)
ETV Bharat Entertainment Team

January 24, 2026

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ಪೈಕಿ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಗೂಗ್ಲಿ, ರಣವಿಕ್ರಮ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಅವರೀಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರದ್ದು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು, ನವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ‌ದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೀಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವೆಂಬಂತೆ 'ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ 'ಸೀತಾರಾಮ್‌ ಬಿನೋಯ್‌' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್‌ ಆಗಿರುವ 'ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಕೇಸ್‌ ಆಫ್‌ ಸೀತಾರಾಮ್‌’ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪವನ್ ಸಖತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ‌ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಈ‌‌ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವೇ‌ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

''ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಏಕೆ ಅಂತಾಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್​ ಪಾರ್ಟ್ ಸೀತಾರಾಮ್‌ ಬಿನೋಯ್‌ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲು ಅಂತಾ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಹ ಮೊದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್. ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಬಿಲ್ಡ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸ್​ ಕಾಲ್​ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕೋ... ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಾಯ್ತು. ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಪರದೆ ತುಂಬಾ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಯ... ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್​ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಎದುರುಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಅವರ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್​ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್​ ಸೀತಾರಾಮ್​ನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್. ಈ ರೋಚಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖುಚಿ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' - ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶನ‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಆಚಾರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನವನೀತ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಶಶಾಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಂಕಲನ, ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್‌ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಚಿತ್ರ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​​ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಒಡೆಯರ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಯಲಿದೆ.

