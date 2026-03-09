ETV Bharat / entertainment

'ತ್ರಿಶಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಒಳ್ಳೇದು': ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಆಕ್ರೋಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಾಮೆಂಟ್, ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

Parthiban Apologises
ತ್ರಿಶಾ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ (R Parthiban) ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್​​​ ಮೇಕರ್​​ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ - ಫೈಯರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಬಳಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಸಹ-ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಬ್ಲಾಕ್​​ಬಸ್ಟರ್ ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ಕುಂದವೈಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾರ್ಥಿಬನ್, ''ಈ ಕುಂದವೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಟಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನುಚಿತ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಯಿತು.

ನಂತರ, ತ್ರಿಶಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿದೇ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೈಕ್ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೂರ್ಖತನವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಒರಟು ಪದಗಳು ಅವರು ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ (ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವವರ) ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ನಟಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Parthiban Apologises
ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ (Photo: X screengrab)

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕನ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋಟೋವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತನಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತ್ರಿಶಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ, ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಾಯ್ಸ್​ ನೋಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ಏನಾಯಿತು... ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ವಿಷಾದಿಸದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೇ, ರ‍್ಯಾಪಿಡ್​-ಫೈಯರ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಫೋಟೋ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುಂದವೈ ಎಂದು ಕಿರುಚಿದರು. ನಾನು ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಪದ ಕೌಶಲ್ಯ ತೋರಿಸಲು ಮುಂದಾದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಜಯ್ ಮೊದಲು ತ್ರಿಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು': ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಟಿ ತಿರುಗೇಟು

ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ, ತ್ರಿಶಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. "ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ". ಆದರೆ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ನನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೇನೆ': ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ​- ವಿಡಿಯೋ

ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಎದ್ದಿದೆ.

TAGGED:

ವಿಜಯ್​ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿವಾದ
ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಪಾರ್ಥಿಬನ್
ತ್ರಿಶಾ ಕುರಿತು ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಪಾರ್ಥಿಬನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ
VIJAY TRISHA KRISHNAN CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.