ನಟಿಮಣಿಯರ ಬ್ಯಾಕ್​​ ಪೋಸ್, ಝೂಮ್​-ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ: ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್, ರಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್​ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಪರಾಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿಮಣಿಯರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.​

ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್, ರಿಧಿ ಡೋಗ್ರಾ (Photo: IANS)
Published : May 8, 2026 at 4:53 PM IST

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ತಾರೆಯರೀಗ ಕೆಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ "ಝೂಮ್-ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್​​" ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಝೂಮ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೌಪ್ಯತೆ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ (Photo: IANS)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಸೆಟ್‌ ಹೊರಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಝೂಮ್ ಮಾಡದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಷಯ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂತು. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ "ಝ್ಯಾದಾ ಝೂಮ್ ಮತ್ ಕರ್ನಾ" (ಹೆಚ್ಚು ಝೂಮ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ವೈರಲ್ ಆಯಿತು. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಯವಾಗಿ, ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು.

ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ನಟಿ ರಿಧಿ ಡೋಗ್ರಾ ಕೂಡಾ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ರಿಧಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ದೃಢವಾಗಿ ಈ ಅನ್​ಕಂಫರ್ಟಬಲ್​ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ, "ಕೇಳಿ, ಬ್ಯಾಕ್​ಸೈಡ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿ. ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ (Photo: IANS)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಕೂಡಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರೂ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಡಿಸ್​ಕಂಫರ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, "ಆಪ್ ಇಜ್ಜತ್​​ ಖುದ್ ಹಿ ಕಾಮಯೇಂಗೆ... ಖುದ್ ಹಿ ಗವಾಯೇಂಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್​ ಕರಿಯೇ, ಅಚ್ಚಾ ನಹಿ ಲಗ್ತಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭ, ಕೆಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್​ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಚಿನ್ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.

ಮಗಳು ಸಾರಾ ಜೊತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (Photo: IANS)

ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾನವ್ ಮಂಗ್ಲಾನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರು ವೃತ್ತಿಪರ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಕ್ಷಣಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಿಧಿ ಡೋಗ್ರಾ (Photo: IANS)

"ಯೇ ಪಾಪರಾಜಿ ನಹೀ ಹೈ, ಯೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಹೈ ಜೋ ಯೇ ಸಬ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ''. ಅವರ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​ ವೈರಲ್​ ಮಾಡುವುದು. ನಾನು ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಡ ಅಥವಾ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೇಜ್​​ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಫಾಲೋವರ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಝೂಮ್ - ಇನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಅಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವೈರಲ್ ಭಯಾನಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಜಯ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಕೂಡಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ವೈರಲ್​​ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಗಿನವರು ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

"ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು 'ಪಾಪರಾಜಿಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ. ಇವರು ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್​ಡಿ 4ಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು, 'guess who' ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈಗ ಈ 'ಝೂಮ್-ಇನ್' ಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಇದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಹ ಝೂಮ್-ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್​ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅದೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮಾಡೋದು ಯಾರೋ, ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ.

