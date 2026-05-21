'ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ': ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು - ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡು, ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 2:05 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವರ್ತನೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು, ಸರಣಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಂಟಿತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹಲವು ಅಂತೆಕಂತೆಗಳೆದ್ದವು. ಮರುದಿನವೇ ಅದು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಟ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದರೆಂಬುದು ಆ ವೇಳೆ ದೃಢಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿಯ ನಟನ ನಡೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಯ್ತು.
ಹೌದು, ಮುಂಬೈನ ಮಾಹಿಮ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದುಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು) ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿಟ್ಟಾದ ನಟ "ಪಾಗಲ್ ಹೋ ಕ್ಯಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸರಣಿ ಸೆಲ್ಫಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಅಸಮಾಧಾನ, ಆಕ್ರೋಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉದಾರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಟ ಕೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ನಟ ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರದ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ನಟನ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು. ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ನಟ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರತ್ತ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪಾಪ್ಗಳು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಉದಾರತೆ ಮೆರೆದ ಸಲ್ಲು, "ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಟ "ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮಾತುಕತೆ ನಡುವೆ ಸಾರಿ (sorry) ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪರಾಜಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.
ಸ್ನೇಹಿತರೋರ್ವರ ಪತ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ನಟ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಸಿಕಂದರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಎ.ಆರ್.ಮುರುಗದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ SV63 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.