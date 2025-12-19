ಇದೇ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ 'ಪಂಕಜ' ಆಯ್ಕೆ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿವು
ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಪಂಕಜ' ಅಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ (Anooya Swamy) ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಂಕಜ' (Pankaja) ಕಿರುಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಸನ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್'ಗೆ (Sundance Film Festival) ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರವಿದು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ.
ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಯಾವಾಗ? ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಿರುಚಿತ್ರ 'ಪಂಕಜ', 2026ರ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಯೂಟಾದ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸನ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್ನುವ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಬೆಳೆದ ಅನೂಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಓರ್ವ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಟಿಶ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ/ಟಿವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಎಫ್ಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಗಿಲ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೆಲಸದ ನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತ ಮೂಲದ PANDU ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯಗಳತ್ತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಕಜ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು: ಈ ಚಿತ್ರವು ಪಂಕಜ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಲಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರದ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡುಕೋದು, ಅವನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಿವು
- ಪಂಕಜ (2025)
- ಶಿವಮ್ಮ ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ (2024)
- ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ (2024)
- ಕಪ್ಪೆ ರಾಗ (2023)
- ಈ ವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿ (2023)
- ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ (2023)
- ಮಧ್ಯಂತರ (2022)
- ಪಟಿಂಗ (2015)
- ತಿಥಿ (2015)
- ನೂರು ರೂಪಾಯಿ (2015)
- ವಿದರ್ ಗುಂಡಿಯಾ? (2013).
ಪಂಕಜ (2025): ಯೂಟಾದ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ, ಯುಎಸ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸನ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಂಕಜ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ದುಃಖ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಿದೆ.
ಶಿವಮ್ಮ ಯರೇಹಂಚಿನಾಳ (2024): ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ, ಜೈಶಂಕರ್ ಆರ್ಯರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,
- ನ್ಯೂ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬುಸಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ - 2022.
- ಯಂಗ್ ಜೂರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೆಸ್ 3 ಕಾಂಟಿನೆಂಟಸ್, ನಾಂಟೆಸ್ - 2022.
- ಬ್ಲಾಕ್ ಮೂವಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಫಾಜರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಜೆರ್ಕೋಲೊ.
- ಹೈನಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಚೀನಾ.
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಜೆರ್ಕಾಲೋ, ರಷ್ಯಾ.
- ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೇನ್.
- ಅಲ್ಬರ್ಟಾ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಕೆನಡಾ.
- ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್.
- ಫಜರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಇರಾನ್.
- ಗೋಥೆಂಬರ್ಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ಸ್ವೀಡನ್.
- ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿಯನ್, ಮ್ಯುನಿಚ್.
- ಅಂಡ್ರಿ ತರ್ಕೊವ್ಸ್ಕಿ ಅಂತಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ, ರಷ್ಯಾ.
ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲದೇ 15ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ (2024): ಮೈಸೂರಿನ ಚಿದಾನಂದ ಅವರ 'ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ನೋ' ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 77ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಾ ಸಿನೆಫ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ವೈದ್ಯರಾದ ಚಿದಾನಂದ ಎಸ್.ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಎಫ್ಟಿಐಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆಯ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪೆ ರಾಗ (2023): ಕಪ್ಪೆ ರಾಗ: ದಿ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕುಂಬಾರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ 5 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ಜಾಕ್ಸನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ("ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಕರ್")ಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸ್.ನಾಯಕ್ ಅವರ 6 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮದಿಂದ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತು. ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಈ 'ಕಪ್ಪೆ ರಾಗ' ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿ (2023): ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 47 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯಶನ್ ಎಂ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ (2023): ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರ ಸಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟಾ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಂತರ (2022): 70ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2022) ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
