165 ಲೊಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು; ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದೆ: ಪಬ್ಬಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್
ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ರ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 3:48 PM IST
2024ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 16ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಾಖಾಹಾರಿ' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಅವರೀಗ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಬ್ಬಾರ್', ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೂ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಬ್ಬಾರ್ ತೆರೆಕಾಣಲಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಾಖಾಹಾರಿ ಬಳಿಕ ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇಗೆ?
''ಇದು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಪಬ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಹೆಸರು. ಆ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಟೈಟಲ್ ಕೂಡಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಯಾಚಿ ಎನಿಸಿತು. ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆವು. ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
''ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಧೀರೆನ್ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರಿದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಓರ್ವ ನಟ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದೇ ವೇಳೆ ಧೀರೆನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದೆವು. ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ರು. ಬಳಿಕ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಅವರಿಂದಲೇ ಕರೆ ಬಂತು. ಕಥೆಯ ಆ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ, ಗಟ್ಟಿತನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಯ್ತು'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಅವರು ಪಬ್ಬಾರ್ ಪಯಣದ ಆದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 14 ಜಿಲ್ಲೆಯ 165 ಲೊಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು?
''ಸವಾಲು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸದೆವು. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಕಥೆಯ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಕಥೆಯ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ ಪಬ್ಬಾರ್ವರೆಗೂ ಹೋದೆವು. ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಗಳೂರು, ವಾರಣಾಸಿ, ಜೈಪುರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಶಿಮ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಜಿಲ್ಲೆಯ 165 ಲೊಕೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು. ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಗುಹೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೃತಕವಾಗಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರಿಯಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೊಕೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದೆವು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಭಿನ್ನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. 60 ರಿಂದ 65 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ 165 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಕಥೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಲಾಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಶಿವಣ್ಣನಿಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಹೇಗೆ?
''ಹೌದು, ಬಳೆಗಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬರೆದಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡಾ ಬಳೆಗಾರನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಶಿವಣ್ಣನನ್ನು ಕೇಳೋದೆಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂಥ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅವರದ್ದು. ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಅದಾಗಲೇ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅಂತಾ ಕೇಳೋಕೆ ನಮಗೂ ಮುಜುಗರ. ಕಾದು ಕಾದು ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದೆ. ಆಗವರು ತಾವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಲೆಜೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಅವರದ್ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ರೀಡಂಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡತನ. ಓರ್ವ ಉತ್ತಮ ನಟನ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೀಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಹೀಗೆ ಲಾಲಿ ಹಾಡು ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾದರು. ಇದು ಪಬ್ಬಾರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು'' ಎಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆಗೈದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ?
''ಸ್ಟಾರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬರುವವರು ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಧೀರೆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಲೋಚನೆಯುಳ್ಳವರು. ಕಥೆಗೆ ನಾನು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು, ಹೀರೋ ಆಗೋಕು ರೆಡಿ, ವಿಲನ್ ಆಗೋಕು ರೆಡಿ ಎಂಬ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. ಈ ತರಹದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. 'ಶಿವ 143' ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇಲ್ಲದ ಓರ್ವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೆಂದನಿಸಿತು. ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್... ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀವೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀ ಹಂತಕ್ಕೂ, ಪ್ರತೀ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮಗೆ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
''ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳ, ಎಲ್ಲಾ ನಟರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನನಗೆ ನಾಟಕದ (ರಂಗಭೂಮಿ) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು. ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದು 'ಕಾಗುಣಿತ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 100 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಿರಿಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸೆಯು 'ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು 100% ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ 20–25 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್ ಅನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರೀಸ್, ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ... ಈ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನೋರ್ವ ಎಡಿಟರ್ ಕೂಡಾ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮೈನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋ-ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. 'ಮಹಿರ' ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ 'ಸೀಜರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋ-ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಶಾಖಾಹಾರಿ. ಈಗ ಪಬ್ಬಾರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಾಖಾಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ? ಸದ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ?
''ಏನೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಓರ್ವ ಸಿನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ (ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ) ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರದ್ದು ಬೈ-ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇನಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಗುರುತು. ಶಾಖಾಹಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ರಿಂದ 13 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಸೈಮಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. 13 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದ್ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಆಗಿ ನನಗನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾದೆ. ಕಥೆ ಹೇಳೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು. ಇದೇ ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು. ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ಯಾಷನ್. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸತನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀನಷ್ಟೇ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ?
''ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತೀ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕನಸು. ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಇದೆ ಕೂಡಾ. ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾ ಆಗಬಾರದು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಆ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಾರರು ಇಲ್ಲ, ಕಥೆಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದ್ಧೂರಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇನು?
ಕಥೆಗಾರರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರಿಗದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು, ಕಥೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿದ್ದೀವೇನೋ ಅಂತನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನೋವಂತಹ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದು ವಿಶುವಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಥೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಿವಣ್ಣ ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಟರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ?
''ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಇಷ್ಟ. ಆ ಕಥೆಗೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸಬರ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟ. ಆ ಕಥೆಗೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಅಂತಾದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಥವರ ಜೊತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ'' ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧೀರೆನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಜೊತೆಗೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರ್ಮಾ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕುಟುಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭರತ್ ಜಿಬಿ, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಗೋಭಟ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 165 ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.