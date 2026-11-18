ಯಾವುದೇ ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿಯಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್! 'ಪಬ್ಬಾರ್' ನಟಿಯ ಮನದಾಳ
ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 12:08 PM IST
ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಗರು ಪಲ್ಯ' ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅಮೃತಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿಯೀಗ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಪಬ್ಬಾರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಿಮಾ-ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಗ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್, ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೇ? ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಗೆ? ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೇಗಿದೆ? ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಬಳಿಕ ಪಬ್ಬಾರ್ ಆಫರ್ ಬಂದಿದ್ದೇಗೆ?
''ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಪ್ಪನ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್, ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇನ್ನೂ ನಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಅಂತಾ ನೋಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೆಲ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ'' ಎಂದು ಪಬ್ಬಾರ್ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆಯ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪಬ್ಬಾರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
''ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಬುದ್ಧ, ಸೆಟಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಟಗರು ಪಲ್ಯಗಿಂತ ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ. ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವ ರೋಲ್ ಇದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸಖತ್ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗೋಣ ಅಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ನಾಯಕಿ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗಾ?
''ಅದೊಂಥರ ಕೋ-ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಟಗರು ಪಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಓದುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮಗಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ, ಆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಬಳಿಕ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ನಾನು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನುಭವವಿತ್ತೇ?
''ಇಲ್ಲ. ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅವರೇ 10 ದಿನಗಳ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಅಂತಾ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್, ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೆಲವೇ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಕನಸು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಾರ ಅಂತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಅನಿಸಿಸ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸಂದೀಪ್ ಸರ್, ಶಿವಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಕನಸು ನನಸಾದಂತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನನೆಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ಸಹೋದರ ಸೇರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿದ್ದೀರ. ಮನೆಯವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ?
''ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸಿನಿಮಾದವರೇ. ಅಮ್ಮನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ?
''ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ನನ್ನದೇ. ಆದ್ರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕುಳಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳುತ್ತೀವಿ. ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್.... ಹೀಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನೀವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾನಾ?
''ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಟಗರು ಪಲ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರಣ. ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೊರತು ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರೇಮ್ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ?
''ಎಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟವೇ. ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಸಿನಿಮಾ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡದ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ?
''ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಲಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
''ಹೆಸರಿಡದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗ ತಾನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?
''ನನಗೆ ಹೊಸ ತರಹದ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗೇ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸಿದೆ'' ಎಂದು ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಶಾಖಾಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ, ವಿಮರ್ಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಸುಂಕದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧೀರೆನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೃತಾ ಜೊತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರ್ಮಾ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸಕುಟುಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭರತ್ ಜಿಬಿ, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಗೋಭಟ್ ಅವರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಮಣೀಯ ತಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮನಮೋಹಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು, ಧೀರೆನ್ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸುಮಾರು 165 ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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