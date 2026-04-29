ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್: ಬೇಬಿಬಂಪ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಧನ್ಯತಾ

ಚಂದನವನದ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೇಬಿಬಂಪ್​ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Daali Dhananjay dhanyatha announce pregnancy
ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯತಾ - ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 4:36 PM IST

ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯೆ ಧನ್ಯತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿಯೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಾರಂಭ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದ ಜೋಡಿ, ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಧನ್ಯತಾ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16ರಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷಾರಂಭ ಧನಂಜಯ್​​ ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್​ ಆಗಿ, ಬಹುತೇಕರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೋಷಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ, 'ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೋಟೋಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. 2024ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಭ ಸದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 16, ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ, ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಧನ್ಯತಾ ಅವರ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದರು.

2024ರ ನವೆಂಬರ್​ 1ರಂದು ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್​​ ವಿಡಿಯೋ​ ಮೂಲಕ​ ತಮ್ಮ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕರುನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​. ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ, ''ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುನಾಡಿಗೆ, ನನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ, ಮನದಾಳದಿಂದ ಹರಸಿದ್ದೀರಿ. ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವವಾದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೆಳತಿ ಧನ್ಯತಾಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ. ಮದುವೆಗೆ ಕರಿತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾನು ಧನ್ಯ. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮವ ಧನಂಜಯ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಡಾಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನು ವರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ? ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಟ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ (ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್) ಧನ್ಯತಾ ಅವರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸದ್ಯ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಬಿಬಂಪ್​ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

TAGGED:

DAALI DHANANJAY DHANYATHA PREGNANCY
ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಧನ್ಯತಾ
ಧನ್ಯತಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್
ಧನ್ಯತಾ ಬೇಬಿಬಂಪ್
DAALI DHANANJAY DHANYATHA BABY

