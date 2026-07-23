'ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ': ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 3:22 PM IST
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್': ''ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಥೆಯು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ 'ಮನಮೋಹಕ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡಾ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಬಾಹಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.
ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು 'ಲೇಡಿಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಡಿಸ್', 'ರಾಯ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳು ಭಾರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ಬರೆದು ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯಶ್ ಜೊತೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
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