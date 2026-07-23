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'ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ': ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​' ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Toxic' Look
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಲುಕ್ (Toxic Glimpse Screen-grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 3:22 PM IST

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'ಕೆಜಿಎಫ್​' ಎಂಬ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಶನ್​​ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಬೋಲ್ಡ್​ ಸೀನ್ಸ್​ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ​​ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್​ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟ್ ನಾರಾಯಣ್​​ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​': ''ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಥೆಯು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ 'ಮನಮೋಹಕ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಯಶ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಕೂಡಾ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಡಿನ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಜೊತೆಗಿನ ತಬಾಹಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು 'ಲೇಡಿಸ್​ ಅಂಡ್​ ಲೇಡಿಸ್', 'ರಾಯ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ಗಳು ಭಾರಿ ಬೋಲ್ಡ್​ ಸೀನ್​ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ​'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಯಶ್ ಮತ್ತು ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ಬರೆದು ಗೀತು ಮೋಹನದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ - ಅಪ್ಸ್​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್​ ರೋಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಯಶ್ ಜೊತೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

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ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2026ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

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TAGGED:

ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್
ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್
ಯಶ್
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