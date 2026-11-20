'ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ': ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್, ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ - ಗಾಯಕ ಅನಿರುಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸಹ - ಮಾಲೀಕರಾದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 1:53 PM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲಕಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನವದಂಪತಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತುಂಬಿ ಬಂದಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿರುಧ್" ಎಂದು ಅನಿರುಧ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ನಡೆದ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಅನಿರುಧ್ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದರು. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.
ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜಿನಿಕಾಂತ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮಖರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿರುಧ್, "ಮೈ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ಅ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ - 11.11" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು. ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್' ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾರನ್ ಅವರು ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎ.ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
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ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನಿರುಧ್ ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ 2024ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಸುತ್ತ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಅನಿರುಧ್ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತಾದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವದಂತಿ ಹರಡಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕವೇ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನವದಂಪತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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