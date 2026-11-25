ಆಸ್ಕರ್ 2027 ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಗೊಂದಲ್, ಅಂಗ್
ಅಂತಿಮ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 104 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೊಂದಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗ್ ಸೇರಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 3:39 PM IST
99ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ 'ಗೊಂದಲ್' (Gondhal) ಮತ್ತು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಾಟಕೀಯ ಚಿತ್ರ 'ಅಂಗ್' (Angh) ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು 'ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ' (International Feature Film) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 104 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ.
ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 'ಗೊಂದಲ್' 2027ರ ಆಸ್ಕರ್ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 'ಅಂಗ್' ಕೂಡಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮೊದಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತದಾನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಾಮಿನೇಶನ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ ಮೊದಲು, ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ 2027: 'ಗೊಂದಲ್' ಮತ್ತು 'ಅಂಗ್' ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸಂತೋಷ್ ದವಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗೊಂದಲ್' ಚಿತ್ರವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೊಂದಲ್ ಆಚರಣೆಯೊಂದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು, ತೇಜಾ ರಿಯೊ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಂಗ್ ಚಿತ್ರವು ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಆಸ್ಕರ್ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊನ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರವು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
A moment of immense pride for 45 million Indigenous Peoples of Northeast India as Nagaland’s #Angh the film enters the race for @TheAcademy Awards. Earlier in the year, a Manipuri film #Boong got India its first ever @BAFTA #IndigenousFilms #NortheastIndia #CreatingHistory #Nagaland #Manipur— Binalakshmi Nepram (@BinaNepram) November 25, 2026
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 104 ಚಿತ್ರಗಳು ಅರ್ಹ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಮೂದುಗಳ ಮೂಲಕ 100 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ. ಉಳಿದ 4 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ.
ಆಂಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ಸವದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬುಸಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬುಸಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮಿಡ್ಡೇ ಮೀಲ್, ಸನ್ಡಾನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಶೇಮ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಯೆಲ್ಲೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಸೇರಿವೆ.
100 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಜಪಾನ್ನ 'ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್', ನೇಪಾಳದ 'ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಗ್', ಪೋಲೆಂಡ್ನ 'ಫಾದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್', ರೊಮೇನಿಯಾದ 'ಫ್ಯೋರ್ಡ್', ಸ್ಪೇನ್ನ 'ಲಾ ಬೋಲಾ ನೆಗ್ರಾ', ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ 'ಮಿನೋಟಾರ್', ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 'ಪಾಸಿಬಲ್ ಲವ್', ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ 'ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್' ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬೈ ಎ ವೈರ್' ಸೇರಿವೆ.
ಆಸ್ಕರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇನು?
ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ 'ಗೊಂದಲ್' ಮತ್ತು 'ಅಂಗ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತದಾನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಚಿತ್ರವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಹುತೇಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
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ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಬೀಳಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅಂತಿಮ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 99ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು 2027ರಲ್ಲಿ 'ಓವೇಶನ್ ಹಾಲಿವುಡ್'ನ 'ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
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