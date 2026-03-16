ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ: ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
'ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್'ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ, ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ.ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೆಸ್ಸಿ ಬಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 10:08 AM IST
98ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡವು. ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ - ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತಾ ಗಂದ್ಭೀರ್ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನನ್ ಒ'ಬ್ರೇನ್ ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಸ್ಕರ್ 2026 ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡು ಗೆದ್ದ ಸಿನಿಮಾ
|ಸಿನಿಮಾ
|ಗೆಲುವು
|ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
|ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್
|6
|13
|ಸಿನ್ನರ್ಸ್
|4
|16
|ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್
|3
|9
|ಕೆ'ಪಾಪ್ ಡೆಮನ್ ಹಂಟರ್ಸ್
|2
|2
ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್:
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ: ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ: ಹ್ಯಾಮ್ನೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಬಕ್ಲಿ.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ: ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ.ಜೋರ್ಡಾನ್.
- ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ: ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್.
- ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್: ಕೆ'ಪಾಪ್ ಡೆಮನ್ ಹಂಟರ್ಸ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್.
- ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್: ನಾರ್ವೆಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
- ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ: ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಆಟಮ್ ಡ್ಯುರಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಕಾಪಾ.
- ಎಡಿಟಿಂಗ್: ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಚಿತ್ರದ ಆ್ಯಂಡಿ ಜುರ್ಗೆನ್ಸನ್.
- ಸೌಂಡ್: ಎಫ್1 ಸಿನಿಮಾ.
- ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕೋರ್: ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಲುಡ್ವಿಗ್ ಗೊರಾನ್ಸನ್.
- ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್: ಮಿಸ್ಟರ್ ನೋಬಡಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪುಟಿನ್.
- ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್: ಆಲ್ ದಿ ಎಂಪ್ಟಿ ರೂಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನಲ್ ಜೋನ್ಸ್.
- ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್ - ಜೋ ಲೆಟೆರಿ, ರಿಚರ್ಡ್ ಬನ್ಹ್ಯಾಮ್, ಎರಿಕ್ ಸೈನ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್.
- ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್: ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ - ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ: ತಮಾರಾ ಡೆವೆರೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಡೆಕೊರೇಶನ್: ಶೇನ್ ವಿಯು.
- ಲೈವ್-ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ಫಿಲ್ಮ್: ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೈ ರಿಸಲ್ಟ್ - ದಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟು ಪೀಪಲಗಗ ಎಕ್ಸ್ಚೈಜಿಂಗ್ ಸಲೈವಾ.
- ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ: ಸಿನ್ನರ್ಸ್ (ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋಸ್). ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಡಾಪ್ಡೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ: ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ (ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋಸ್). ಪೌಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ಪೋಷಕ ನಟ: ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ನ ಸೀನ್ ಪೆನ್.
- ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್: ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ - ಮೈಕ್ ಹಿಲ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೋನಾ ಫ್ಯೂರಿ.
- ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್: ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ (ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರೋಸ್) ಕ್ಯಾಸಂಡ್ರಾ ಕುಲುಕುಂಡಿಸ್.
- ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್: ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ನ ಕೇಟ್ ಹಾವ್ಲೆ.
- ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಫಿಲ್ಮ್: ದಿ ಗರ್ಲ್ ವು ಕ್ರೈಡ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ (ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ) ಕ್ರಿಸ್ ಲೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ಜೆರ್ಬೋವ್ಸ್ಕಿ.
- ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್: ಕೆಪಾಪ್ ಡೆಮನ್ ಹಂಟರ್ಸ್ (ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್) ಮ್ಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್, ಕ್ರಿಸ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಹಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಎಲ್.ಎಂ.ವಾಂಗ್.
- ಪೋಷಕ ನಟಿ: ಆಮಿ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ - ವೆಪನ್ಸ್.
