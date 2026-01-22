ETV Bharat / entertainment

Oscar 2026 ನಾಮಿನೇಷನ್‌ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಾವುವು?

ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ನಾಮಿನೇಷನ್​ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Oscars 2026 nominations
ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮಿನೇಷನ್- 2026 (Photo: Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 12:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2026ರ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಂತಿಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ದಾಖಲೆಯ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್​​ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್‌'ವರೆಗೆ, ಆಸ್ಕರ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2026ರ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸಖತ್​ ಎಕ್ಸೈಟ್​ಮೆಂಟ್ಸ್​​ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಲವು ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎರಡಂಕಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ 24 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ?

  • ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 22, 2026ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
  • ಯುಎಸ್ಎ ಸಮಯ: 8:30am EST/5:30am PST.
  • ಭಾರತ: ಸಂಜೆ 7 IST.

Live ಎಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

  • ಎಬಿಸಿಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾ.
  • ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು: ಹುಲು, ಡಿಸ್ನಿ+, ಎಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್.
  • ಉಚಿತ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್: Oscar.com and Oscar.org.
  • ಅಧಿಕೃತ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ನಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ಗಳು.

ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಿ:

ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳು- ಭಾರತದ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ,

  • ಹೋಮ್​ಬೌಂಡ್​.
  • ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1.
  • ತನ್ವಿ: ದಿ ಗ್ರೇಟ್.
  • ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ.

ಹೋಮ್​ಬೌಂಡ್​ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ: ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ (Neeraj Ghaywan) ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್, 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗ'ದ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್​​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೋಯೆಬ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ಇಶಾನ್ ಖತ್ತರ್ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟ ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್​​ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

ಕಾಂತಾರ, ತನ್ವಿ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ 'ಕಾಂತಾರ: ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ - ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಹಾಗೂ ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರ 'ತನ್ವಿ: ದಿ ಗ್ರೇಟ್' 98ನೇ ಆಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ 201 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ (Best Picture race) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿವೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ: ಭಾರತದ ಪೌರಾಣಿಕ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿವೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರವಿದು.

ಕನ್ನಡದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಧನೆ: ಆಸ್ಕರ್‌ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಕೇವಲ 4 ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​ನದ್ದಾಗಿದೆ.

ಡಬಲ್-ಡಿಜಿಟ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು (ಈಗಾಗಲೇ ನಾಮಿನೇಷನ್​​​ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು)

ಸಿನ್ನರ್ಸ್ - 14 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

ಒನ್​ ಬ್ಯಾಟಲ್​ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ - 13 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

ಫ್ರಾಂಕೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್ - 11 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

ಮಾರ್ಟಿ ಸುಪ್ರೀಂ - 11 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

ಹ್ಯಾಮ್ನೆಟ್ - 10 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್​ ಬ್ಯಾಟಲ್​ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜು: ಪೌಲ್ ಥಾಮಸ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಒನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್' ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗಾಗಲೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನು (precursor awards) ಕಂಡಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್​ನಲ್ಲಿ, ನಟನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 4 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಟರು:

  • ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ.
  • ಚೇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ.
  • ಸೀನ್ ಪೆನ್.
  • ಬೆನಿಸಿಯೊ ಡೆಲ್ ಟೊರೊ.
  • ಟೆಯಾನಾ ಟೇಲರ್.

ಒನ್​ ಬ್ಯಾಟಲ್​ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ - ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವರ್ಗಗಳು

  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಪ್ಲೇ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವರ್ಗ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ.
  • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ.

ಸಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಸ್ಕರ್​​​ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು: ಮೈಕೆಲ್ ಬಿ ಜೋರ್ಡಾನ್, ರಯಾನ್ ಕೂಗ್ಲರ್ ಅವರ 'ಸಿನ್ನರ್ಸ್' ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಿನ್ನರ್ಸ್ - ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವರ್ಗಗಳು:

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಕಥೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರವರ್ಗ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಷಭೂಷಣ ವಿನ್ಯಾಸ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಕಲನ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಡು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ಆಸ್ಕರ್ 2026 ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್
ಆಸ್ಕರ್ 2026 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ತನ್ವಿ
ಹೋಮ್​ಬೌಂಡ್​ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ
OSCARS 2026 NOMINATIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.