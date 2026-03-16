ಆಸ್ಕರ್ 2026: ಈ ಬಾರಿ 2 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ: ಏಳನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟೈ ರಿಸಲ್ಟ್​

ಲೈವ್ - ಆಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೈನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

Oscars 2026: Live-Action Short award results in historic seventh tie
By ANI

Published : March 16, 2026 at 7:28 AM IST

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, ಅಮೆರಿಕ: ಲೈವ್-ಆಕ್ಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಟೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಲದ ಆಸ್ಕರ್ ಸಮಾರಂಭವು ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

'ದಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಲೈವಾ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಸ್ಕರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿಜೇತರು ಒಂದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದು ಏಳನೇ ಬಾರಿ.

ನಟ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯನಟ ಕುಮೈಲ್ ನಂಜಿಯಾನಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಸ್ಕರ್ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕುಮೈಲ್ ನಂಜಿಯಾನಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸ್ಯಾಮ್ ಎ. ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಪಿಯಾಟ್ ದಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೇವಿಸ್, ಟೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ದಿ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕಥೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೆ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಟಾಲಿ ಮುಸ್ಟೀಟಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟು ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸಲೈವಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು . ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಲೆ ಜನರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಮ ಸಮವಾಗಿ ಬರುವುದು ಅಪರೂಪ. 2013 ರಲ್ಲಿ 'ಜೀರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಥರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈಫಾಲ್' ಧ್ವನಿ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು.

ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ, 1968 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಹೆಪ್ಬರ್ನ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೈಸೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಟೈ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ನಟ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಟೈ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

'ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು': ಲಗಾನ್​ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್

ಕೆಡಿ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್​: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​ರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ

'ಧುರಂಧರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದಿತ್ಯ, ಯಾಮಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ': ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ

