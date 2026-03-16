75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಸ್ಕರ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ: 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಚೊಚ್ಚಲ ನಾಮಿನೇಷನ್
ಆಮಿ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ವೆಪನ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ, ಈ ಮಹತ್ವದ ಗೆಲುವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 11:15 AM IST
98ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಆಮಿ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ (Amy Madigan) ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟಿ ಝ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಗ್ಗರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ವೆಪನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಿಕರಿಸಿದರು. ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ಹಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಮತ್ತು ಭಾವುಕರಾದದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಅಮೆರಿಕ, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನ ಡಾಲ್ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ನೊಳಗೆ ನಡೆದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಆಮಿ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಬಳಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತೆ ಝೋಯಿ ಸಲ್ಡಾನಾ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars
ನಟಿ ಆಮಿ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೊದಲ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1985ರಲ್ಲಿ 'ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೈಫ್ಟೈಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಡುವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
"very overwhelmed" ಎಂದು ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಝ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೆಗ್ಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ನನ್ನ ರೋಲ್, ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಲಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಸೀನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ತನ್ನ ಪತಿ - ನಟ ಎಡ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. "ಎಡ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಯ. ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ವೆಪನ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಆಮಿ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಹಿಳೆಯಾದ ಆಂಟ್ ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಹಲವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಥೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಹಸ್ಯ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ಲಾಡಿಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಮಾಟಗಾತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾಳೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ, ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನಟನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರು ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮ್ಯಾಡಿಗನ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಹಾಲಿವುಡ್ ತಮಗೆ ಬಲವಾದ, ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆಯೆಂದು ತಮಗನಿಸಿದೆ ಅಂತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಫೋನ್ ಕರೆ ಬರುವುದೇ ನಿಂತಿತೆಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆದರೆ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.