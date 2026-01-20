'ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕುರಾನ್ ಓದಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ನಿಂದಿಸಲು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತಾರೆ': ರೆಹಮಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು
"ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಬಳಿಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ, ಸೃಜನಶೀಲರಲ್ಲದ ಜನರೀಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೋಮು ವಿಷಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂಬ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 4:27 PM IST
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರನ್ನು "ಕೋಮುವಾದಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿಷಯದಿಂದಲೂ ಆಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ, ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಖತೀಜಾ, ರಹೀಮಾ ಮತ್ತು ಮಗ ಅಮೀನ್ ಅವರು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ತಂದೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಹಮಾನ್ ಪುತ್ರಿ ರಹೀಮಾ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ, ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ತಂದೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜನರೇಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳದಿರುವ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಹೀಮಾ ರೆಹಮಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
"ಜನರು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಿ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳದಿರುವ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ".
"ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ತಾವು ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಖ್ವಾಜಾ ಮೇರೆ ಖ್ವಾಜಾ, ಕುನ್ ಫಾಯಾ ಕುನ್, ಮನ್ ಮೋಹನ ಮತ್ತು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ರಹೀಮಾ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವು ಅವರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಯೆ ಮತ್ತು ಏಕತೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ".
"ನೀವು ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪದೇ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ರೆಹಮಾನಿಯಾಕ್ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಬಹುದು. ಇರಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೀವು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಗೆ ರಹೀಮಾ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಅವರಿಗೆ (ಟೀಕಾಕಾರರು) ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕುರಾನ್ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ಓದಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಲು, ನಿಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಲು ಸಮಯವಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಕುರಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುವವರು ಎಂದಿಗೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಪುತ್ರ ಎ.ಆರ್.ಅಮೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಮೀನ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಹೋ ನುಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನೂ ಅಮೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಎಆರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯಾಗಲಿ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅಮೀನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ರಿ ಖತೀಜಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
86 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10-20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚುತನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 'ಭಾರತ' ಎಂದು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಅವರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ.
ವಿವಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಓದಿರುವಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಲು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪದಿರಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 'ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಡೀ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ! ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಕೂಡಾ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋಮು ಪಕ್ಷಪಾತವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಏನಿದು ವಿವಾದ: ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಹಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಧಿಕಾರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು "ಸಮುದಾಯಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ, ರೆಹಮಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರು. "ಭಾರತ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನನ್ನ ಗುರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆ. ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
