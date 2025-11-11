ETV Bharat / entertainment

ಸಿನಿಮಾ ಪರದೆಯಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದವರೆಗೆ: ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಗೆದ್ದ ಪ್ರೇಮ್​ಕಹಾನಿಯಿದು

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಟನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

Dharmendra and Hema Malini
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ (Photo: ANI)
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಟನ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು​ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ಅವರ ಲವ್​ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ 1954ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ದಂಪತಿಗೆ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿಜೇತಾ, ಅಜೀತಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಡ್ರೀಮ್​ ಗರ್ಲ್​​ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್​​ ಮತ್ತು ಅಹಾನಾ ಡಿಯೋಲ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

1970ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ತು ಹಸೀನ್​ ಮೇ ಜವಾನ್'​​ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ನಂತರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್​ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಜೋಡಿ ನಡುವಿನ ಒಲವು ಬಲವಾಯಿತು. ಪ್ರೇಮಾಂಕುರ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.

Dharmendra and Hema Malini
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ (Photo: ANI)

ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಜೊತೆಗಿನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದಾಗಲೇ ನಟ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೌರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹರಡಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ತಾವು ಹಿಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಜರುಗಿತು. ಅವರು ಈ ಮೊದಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಂಚ ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಥವರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವರ ಆನ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಆಫ್​ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್​​​ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾದ ನಂತರ 1980ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನಟ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಹಲವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಕೆಲವರಿಂದ ಟೀಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು.

Dharmendra and Hema Malini
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ (Photo: IANS)

ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್​ ಹೀರೋಯಿನ್​ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಟಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳ, ವಿವಾದಗಳ ನಂತರ ಮಾದರಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ.

1960ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್​ ಭಿ ತೇರಾ, ಹಮ್​ ಭಿ ತೇರೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೋಲಾ ಔರ್​ ಶಭ್ನಮ್​​, ಬಂದಿನಿ, ಅನ್ಪದ್​ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಬಂದ ಶೋಲೆ, ಧರಮ್​ ವೀರ್​​, ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ, ಡ್ರೀಮ್​ ಗರ್ಲ್​​ ಚಿತ್ರವು ನಟನಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಆನ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಕಪಲ್​ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸೋಲ್​ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರೇಮ್​ಕಹಾನಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ.

ಶೋಲೆ (1975), ಮಾ (1975), ಪ್ರತಿಗ್ಯಾ (1975), ರಾಜಾ ಜಾನಿ (1972), ಡ್ರೀಮ್​ ಗರ್ಲ್​ (1977), ದಿ ಬ​ರ್ನಿಂಗ್​ ಟ್ರೇನ್​ (1980), ಆಸ್​ ಪಾಸ್​ (1981), ಸಾಮ್ರಾಟ್​ (1982), ರಝಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನ್​ (1983), ತೆರೆ ಮೆರೆ ಓ ಖುದಾ (2011) ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

