'ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಓಂ 2 ಶೀಘ್ರವೇ ಬರಲಿದೆ': ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
''ಓಂ-2 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ'' ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 6, 2025 at 12:23 PM IST
ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಪ್ರೇಮಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಓಂ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. 1995ರ ಮೇ 19ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿರುವ 'ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಓಂ-2 ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಜನರಂತೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ'' - ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ .
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ದಂಪತಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಓಂ-2' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಓಂ' ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಮೊದಲು ನಟ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಲು ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂತು. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ವರದರಾಜ್ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 400 ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 650 ಬಾರಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಕೀಲಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಯೋಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿಕ್ಕರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಾನು ರೆಡಿ. ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬೋದು ಒಂದು ಸವಾಲೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.