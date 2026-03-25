ಧುರಂಧರ್ 2ಗೆ ಹೊಗಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಜನಿ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ಭಾರತ-ಪಾಕ್​​ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನ ಮೃತ್ಯು ನೆನೆದು ಭಾವುಕ

ಧುರಂಧರ್ 2ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನಂತರ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 1965ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹುತಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ರಜನಿಕಾಂತ್, ಧುರಂಧರ್ 2 ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಲುಕ್ (Photo: IANS, Special arrangement)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 25, 2026 at 5:47 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಧುರಂಧರ್ 2 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಸಾವು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೌತ್ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರವನ್ನು "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ'' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್​ ಅವರನ್ನು "ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾ ಬಾಪ್" ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.

''ಎಂಥ ಚಿತ್ರ. ಧುರಂಧರ್2! ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾ ಬಾಪ್! ರಣ್​​ವೀರ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ. ಜೈ ಹಿಂದ್" ಎಂಬುದು ತಲೈ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆಗಿತ್ತು.

ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, 1965ರ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮನಾದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಬಗ್ಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಹಳೆಯದ್ದು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ. ಕರುಣಾನಿಧಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ಸಿನಿಗಣ್ಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದವು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, "ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಓರ್ವ ಸೈನಿಕ. ಅವರು 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸೈನಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ನನಗಿದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಅವರು ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ಭಯಪಡಬೇಕು. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಂತೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಭಾರತೀಯರಾಗಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ರಜನಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅದಿತ್ಯ ಧರ್, ''ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲರೂ 'ಮನರಂಜನೆ'ಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಅಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ, ನಗುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಳುವಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ಸ್ವಾಗ್​ನೊಂದಿಗೆ ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನೀವು ಧುರಂಧರ್ 2 ಅನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಷಣದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಕಲಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾತು ನೇರವಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 19, ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಧುರಂಧರ್ 2: ದಿ ರಿವೇಂಜ್, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಣ್​ವೀರ್​​​ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್.ಮಾಧವನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

