ETV Bharat / entertainment

ಹೋಟೆಲ್​ ಬಾಯ್​ To ಆ್ಯಕ್ಟರ್: ಒಡಿಶಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ದೇವರನಾಡಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡ ಪ್ರತಿಭೆ

ಒಡಿಶಾದ ಚಂದು ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಲೋಕ ಕೇವಲ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ವಿಧಿ ತನ್ನದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

Odisha's Chandu Nayak Scripts His Own Success Story
ಒಡಿಶಾದ ಚಂದು ನಾಯಕ್ ಸಿನಿ ಸಾಧನೆ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ(ಒಡಿಶಾ): ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸಿನಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರಾಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿದಾದ ಓಣಿಯ ಹುಡುಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಜನರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದು ನಾಯಕ್ ಗಡಿದಾಟಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬರಾಡಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೇರಳ ತಲುಪಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರಿಸಿದರು. ಸವಾಲುಗಳಿಂದ, ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸೊರಡಾ-ಬಡಗದ ಬಳಿಯ ಸಾಧಾರಣ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚಂದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣವು 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದವಿಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಟನೆ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಟೀನೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಾಳಿಂಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಒಡಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕ ದಿನಗಳುರುಳಿದರೂ ಅವಕಾಶ ಕದ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.

ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಚಂದು, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೊನೆಗೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಾಯ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕ ಕೇವಲ ದೂರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹುತೇಕ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಿಧಿ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ತಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕೆಲಸದಿಂದ ರಜೆ ಪಡೆದು ಆಡಿಷನ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಅದು ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಆಗ ಅವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಬಹುತೇಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಚಂದು ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರಮೇಣ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. "ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದು ನನ್ನ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಚಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೆಲ್ಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್​ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಹೃದಯಂ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಾಕರಣೆ, ವಲಸೆ, ಪುನರ್​​ ಪ್ರಯತ್ನದಂಥ ಕಥೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಚಂದು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಿನಿಮೀಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಂತೇ ಇದೆ. "ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂತುಹಾಕುವ ಒಡಿಶಾದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಯುವಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

5 ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಅವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಗಂಜಂನಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ, ಚಂದು ಅವರ ಕಥೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತದಂತಿದೆ ಈ ಸಾಧನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಡಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

"ನನಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಹೊರಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಆಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಡಿಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಚಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.

ಒಡಿಶಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸೀಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದು ಕಳವಳವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯಬೇಡಿ, ಏನಾದರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ" ಎಂದು ಚಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಒಡಿಶಾ ಚಂದು ನಾಯಕ್ ಸಾಧನೆ
ಹೋಟೆಲ್​ ಬಾಯ್​ ಚಂದು ನಾಯಕ್
ನಟ ಚಂದು ನಾಯಕ್
ODISHA CHANDU NAYAK STORY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.