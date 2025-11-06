ETV Bharat / entertainment

ನಿನ್ನೆ ಹೆವಿ ಬಿಯರ್ಡ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಕತ್ತರಿ: ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

'ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನೀಲ್'ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

Jr NTR, Prashan Neel
ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​, ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 6, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read
ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​​ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ 'ತಾರಕ್' ಅವರ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳವಳವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. "ತಾರಕ್​ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿಯೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು.

ಹೌದು, ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​​ಟಿಆರ್​, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ನೀಲ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಲುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್​​, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಲೀಲ್​ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್​​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರ ಬಿಯರ್ಡ್​​​ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಸೈಡ್​ಪೋಸ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲುಕ್​ಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್​ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ​ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​​ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರೂಪಾಂತರವು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಅಚ್ಚರಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್​​​ ಚಾಚಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್ ನಿಧನ!

ಕಳೆದ ದಿನ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ​​ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ನಟ ಹೆವಿ ಬಿಯರ್ಡ್, ರಗಡ್​ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ರಿಂದು ನಟನ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್​​ನ ಬಿಯರ್ಡ್​ ಲುಕ್​​ನಲ್ಲಿ ತಾರಕ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಯುವದಂಪತಿಯ ಕರಾಳ ಕಥೆ: ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಿಜಜೋಡಿ

ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು​ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​​ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ದಿನ ಜೂನಿಯರ್​​ ಎನ್​ಟಿಅರ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಏರ್​​ಪೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​ ಅವರ ವಿಡಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿರುವ, ಬಿಯರ್ಡ್​​ ಟ್ರಿಮ್​​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

