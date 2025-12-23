ETV Bharat / entertainment

'ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ': ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದೀಪ್​​ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Ragini Dwivedi, actor sudeep
ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ, ನಟ ಸುದೀಪ್​ (Photo: ETV Bharat)
December 23, 2025

December 23, 2025

ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್​ ವಾರ್​ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತರ ಹೇಳಿಕೆಯೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್​​ ಚಿತ್ರದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್​​ ಜರುಗಿತು. ಅದ್ಧೂರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ, ಕೆಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಕೆಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕೋ, ಹೇಗೆ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಭರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್​ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ (Video: ETV Bharat)

ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​​: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ‌ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಓರ್ವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್​ನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ರೆ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ಟಾರ್​ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಸುದೀಪ್​​ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುದೀಪ್​​ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಶನ್​​ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್​ ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್​​ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವರು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಬೇಡ ಎಂದು ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ, ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂದು, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಪೈರಸಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ ಹೆಗಲು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ದ ಎಂಬ ಸುದೀಪ್ ಅವರ​ ಹೇಳಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

