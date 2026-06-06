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ರಾಮ್​​ ಚರಣ್​ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಚ್ಚನಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್: ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ ಸಂಬಳ! ಆಪ್ತರು ಕೊಟ್ರು ಮಾಹಿತಿ

'ಪೆದ್ದಿ' ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Sudeep's bodyguard Sergiusz Wolak
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ Sergiusz Wolak (ETV Bharat, Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 5:23 PM IST

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ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸದ್ಯ ಸುದೀಪ್ ಅಳಿಯ ಸಂಚಿತ್ ಸಂಜೀವ್ ಅಭಿನಯದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್,‌ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಸಂತೋಷ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಒಬ್ಬರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಚ್ಚನ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ (Special arrangement)

ಕಿಚ್ಚ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್, ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದಲೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚನೊಂದಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಿಚ್ಚ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರು‌.‌ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸುದೀಪ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಿರಣ್ ಕೆಲಸ ಹಾಗು ನಂಬಿಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಸುದೀಪ್, ಕಿರಣ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಸದಸ್ಯರಂತೇ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಟೈಲ್​​ನಿಂದ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Sudeep with bodyguards
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸುದೀಪ್​ (Special arrangement)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ಗಿಯುಝ್ ವೋಲಾಕ್‌ (Sergiusz Wolak). ಮೂಲತಃ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್‌ನವವರು‌. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗಿಂತ 4 ಇಂಚು ಹೈಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್‌ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌, ಪರ್ಸನಲ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌''.

ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಸರ್ಗಿಯುಝ್ ವೋಲಾಕ್‌ ಅವರು ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸರ್ಗಿಯುಝ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ 3 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಗಿಯುಝ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Sudeep's bodyguard Sergiusz Wolak
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ Sergiusz Wolak (Special arrangement)

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಈಗ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುದೀಪ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು‌.

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ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌‌ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಕೆವಿನ್‌ ಕುಂಟಾ ಕೂಡಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಹೊಸ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಕೂಡಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಕಿರಣ್ ಕೂಡಾ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಆಪ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಂತೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹಾಗೂ ಸುದೀಪ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​ಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

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SUDEEP BODYGUARD DETAIL
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್
ಸುದೀಪ್​ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​​ ಕೆವಿನ್
BODYGUARD SERGIUSZ WOLAK

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