'ಕೆಡಿ' ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಔಟ್; ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ?
ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 12:13 PM IST
ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ-ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
'Sarse Ninna Seraga Sarse' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಮಾರ್ಚ್ 14ರ ಸಂಜೆ 5:05ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ 4ನೇ ಹಾಡು. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೋರಾ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅದೇಗೆ ಮೈಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಸಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಫೈನಲಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಫೈಯರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ಪೋಸ್ಟರ್) ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ದಿ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ಸ್'ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
1968ರಿಂದ 1978ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ, ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. 'ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.