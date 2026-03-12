ETV Bharat / entertainment

'ಕೆಡಿ' ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಸಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ: ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಔಟ್; ರಿಲೀಸ್​ ಯಾವಾಗ?

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ 'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೆಡಗಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಸಾಂಗ್​​​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

ಚಂದನವನದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಕೆಡಿ-ದಿ ಡೆವಿಲ್'. ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್​ ಆಗಿದೆ.

'Sarse Ninna Seraga Sarse' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಮಾರ್ಚ್​ 14ರ ಸಂಜೆ 5:05ಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ 4ನೇ ಹಾಡು. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಸಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮೈ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಲರ್​ಫುಲ್​​​ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್​​ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ, ಜಬರ್​​ದಸ್ತ್​ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್​ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನೋರಾ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅದೇಗೆ ಮೈಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಪ್ಯಾನ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸಾಂಗ್​ ಪೋಸ್ಟರ್​​ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಫೈನಲಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಫೈಯರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್​ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾಡಿನ ಟೈಟಲ್​ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ (ಪೋಸ್ಟರ್) ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಎವರ್​​ಗ್ರೀನ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್​, ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​: ದಿ ಫೇರಿಟೇಲ್​​ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್​​ ಅಪ್ಸ್'​ಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಈ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

1968ರಿಂದ 1978ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಮ್​​ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ, ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​​ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. 'ಏಕ್ ಲವ್ ಯಾ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

