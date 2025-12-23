ETV Bharat / entertainment

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು: 'ಕಲ್ಟ್‌' ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್

ನಟರು‌ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿರಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

CULT FILM STAR WAR SHIVAMOGGA NEW FILM PRAMOTION
ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಝೈದ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 23, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್​​ಗಳಿಲ್ಲ‌‌. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಟರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ಎಂದು ಯುವ ನಟ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ‌ ನಟನೆಯ 'ಕಲ್ಟ್' ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇಳೆ ನಡೆಸಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನಟರು‌ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು, ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು. ನಾನು ಸಣ್ಣವ ಎಂದರು.

ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ: ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಪೈರಸಿಯೇ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಪೈರಸಿ ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಆಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಟನಾಗುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾನು ನಟ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಲೈಕಾ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

'ಬನಾರಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ 'ಕಲ್ಟ್' ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಯುವ ನಟನ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್: ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಟ್​​ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ, ಲೋಕಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಕಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದು. ಜೆ.ಎಸ್.ವಾಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 2026ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

STAR WAR
SHIVAMOGGA
NEW FILM PRAMOTION
ಕಲ್ಟ್
ACTOR ZAID KHAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.