'ಜನ ನಾಯಗನ್'ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಿಲೀಫ್: ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 27, 2026 at 3:51 PM IST
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಸೆನ್ಸಾರ್ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ.
ಜನವರಿ 9ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ) ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು?: ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆ - ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಹೀಗಿದೆ:
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 15: ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ಣ
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 18: ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಲ್ಲಿಕೆ
- ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
- ಜನವರಿ 5: ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
- ಜನವರಿ 6: ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
- ಜನವರಿ 9: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
- ಜನವರಿ 9: ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಮೇಲಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿತು.
- ಜನವರಿ 15: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
- ಜನವರಿ 20: ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು.
- ಜನವರಿ 27: ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏಕ ಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ.
500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ: 'ಜನ ನಾಯಗನ್', ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರ. ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವು, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್, ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ಗೂ ಬದಲು, ಸಿನಿಮಾ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ, ರಿವೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾದವು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ಸ್, ಎಡಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಸಿನಿಮಾದ ರಿವೈಸ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ U/A 16+ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದಲೇ ದೂರು: ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಆಂತರಿಕ ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೇ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಕಾರಣ, ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮ, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು.
ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಚಿತ್ರತಂಡ: ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಸಮೀಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ (ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು) ಕೋರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜನವರಿ 6ರಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ) ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೂ, ಅದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಗಿತ: ನಂತರ ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಣೀಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಅರುಲ್ ಮುರುಗನ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಈ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು, ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು, ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ: ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಕ್ಷಣದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜನವರಿ 15ರಂದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.
ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಕೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್: ಜನವರಿ 20ರಂದು ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿವರವಾದ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದು ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು. ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೊದಲು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿತು.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಎಫ್ಸಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಭವಿಷ್ಯ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.