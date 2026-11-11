ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ: ಆರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ರಾಮಾಯಣ!
ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು 526.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 1:15 PM IST
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವೀಕ್ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಮವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 107.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾರದ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕುಸಿಯಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ 6ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 94.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು) ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡ 12.5ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಇಳಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಹಬ್ಬದ ದಿನದ ನಂತರದ ಮಂಗಳವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಶೇಕಡಾ 30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 12.5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
(ಗಮನಕ್ಕೆ: ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಗುವ ಮೊತ್ತ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ).
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 24,344 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.55.3ರಷ್ಟು ಆಸನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದೂ ಸಹ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸನಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಆರನೇ ದಿನವೂ ಹಿಂದಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ (ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ)
|ಭಾಷೆ/ಆವೃತ್ತಿ
|ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಹಿಂದಿ
|76.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಕನ್ನಡ
|7.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತೆಲುಗು
|4.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ತಮಿಳು
|3.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಮಲಯಾಳಂ
|2.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು
|94.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ (ಸರಿ-ಸುಮಾರು ಶೇ.80) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್ 440.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಸ್ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ 526.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ. 6ನೇ ದಿನದಂದು, ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 297 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ 6 ದಿನಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಗಳಿಕೆಯು 823.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ.
6 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|1.
|64.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|48.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|69.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4.
|56.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.
|107.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|6.
|94.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|ಒಟ್ಟು.
|440.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ 4 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 201.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು 6 ದಿನಗಳ ಗಳಿಕೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಕೇವಲ ಈ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ರಜಾದಿನಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ, ರಜಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ ಈ ಗಳಿಕೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು.
7ನೇ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ? 'ಭಾಯಿ ದೂಜ್' ನೆರವಾಗಬಹುದು
7ನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11ರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, 'ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 7ನೇ ದಿನದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ 31.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 3,032 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 25,236 ಶೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಒಟ್ಟು 8.66 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಅಂಕಿ - ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
7ನೇ ದಿನದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 'ಹೌಸ್ಫುಲ್' ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ಭಾಯಿ ದೂಜ್' ಹಬ್ಬವಿದ್ದು, ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಮಂಗಳವಾರ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣವು ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಜಪಾನಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ನಂತರ ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವೀಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಮುರಿದಿದೆ
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈ ಚಿತ್ರವು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 176.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
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