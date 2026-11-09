4 ದಿನಕ್ಕೆ 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಮೀರಿಸಿತು ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ರಾಮಾಯಣ' ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 285.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 11:00 AM IST
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟನೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಈವರೆಗೆ 285.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿದಾಟಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ 4ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮಾಯಣ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ 66.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 56.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 21,770 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಶೇ.38.0ರಷ್ಟಿತ್ತು.
4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?:
- ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 507.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 285.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 238.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 222.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ಪಂಚಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ...
|ಸ್ಥಾನ
|ಭಾಷೆ
|ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ
|1.
|ಹಿಂದಿ
|172.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|ಕನ್ನಡ
|25.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|ತೆಲುಗು
|23.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|4.
|ತಮಿಳು
|9.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.
|ಮಲಯಾಳಂ
|7.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
4 ದಿನಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ
|ದಿನ
|ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
|ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ರೇಟ್
|1.
|77.50 ಕೋಟಿ ರೂ.
|64.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|25,200
|ಶೇ.36.0
|2.
|57.30 ಕೋಟಿ ರೂ.
|48.05 ಕೋಟಿ ರೂ.
|23,316
|ಶೇ.28.9
|3.
|83.45 ಕೋಟಿ ರೂ.
|69.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
|23,696
|ಶೇ.41.3
|4.
|66.95 ಕೋಟಿ ರೂ.
|56.15 ಕೋಟಿ ರೂ.
|21,770
|ಶೇ.38.0
|ಒಟ್ಟು
|285.20 ಕೋಟಿ ರೂ.
|238.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
|93,982
|--
ಈ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ: 'ಬುಕ್ಮೈಶೋ'ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವು ಸತತ 4 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ (1 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ 6ನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೈದ ಹಿಂದಿನ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ', 'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1', 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಜೈಲರ್ 2' ಇವೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಮೊದಲ ದಿನದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತದ ನಂತರವೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದಂದು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ:
|ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನ
|ರಾಮಾಯಣ
|ಧುರಂಧರ್ 2
|ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್
|10.60 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|24.10 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|1 (ಗುರುವಾರ)
|10.20 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|16.40 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|2 (ಶುಕ್ರವಾರ)
|10.20 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|15.70 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|3 (ಶನಿವಾರ)
|11.60 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|16.00 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|4 (ಭಾನುವಾರ)
|10.80 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
|10.40 ಟಿಕೆಟ್ಸ್
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ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ 'ಪ್ರೈಮ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್', 'ಡಿಎನ್ಇಜಿ' ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ 2028ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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