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'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌' ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ‌ ಮಗ ನಿರಂಜನ್‌ ಸುಧೀಂದ್ರ, ರಚನಾ ಇಂದರ್

'ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್​ಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹಾಡು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ನಟ ನಿರಂಜನ್‌ ಸುಧೀಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 3:59 PM IST

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'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಬಳಿಕ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಣ್ಣನ‌ ಮಗ ನಿರಂಜನ್‌ ಸುಧೀಂದ್ರ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್​​ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ ಕೆಲಸಗಳೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್ ಭೂಮ್‌' ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಚನಾ ಇಂದರ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಹಾಡಿನ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಂಪತಿ ಗರಿಮಾ - ಅವಿನಾಶ್ ವಸಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿರುವ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ಮನೋಹರ್ ಹಾಡನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಟ ಶರಣ್ ಜೊತೆ ಗಾಯಕಿ ಸಂಗೀತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸೇರಿ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಆಲಾಪಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅವರನ್ನು ಪರಭಾಷೆಯವರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವವರು. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಯುವ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು'' ಎಂದರು.

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ (ETV Bharat)

ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತನ‌ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಡನ್ನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.‌ "ಹಾಡು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್​​ಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹಾಡು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ" ಎಂದರು.

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ರಚನಾ ಇಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ‌ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಾಂಗ್" ಎಂದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರಸ್ಸಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಂದ್ರಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪಯಣ. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಕೃತಘ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಈ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾಡು ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಬಹುದೆನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಮ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಡು ಇದೆ ಎಂದರು.

ಬಳಿಕ‌ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ, "ಈ‌ ಹಾಡಿನ ಹಿಂದಿ ಅವತರಣಿಕೆ ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಇದೆ.‌ ಅದು ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೊದಲ ಕಾಪಿ ನೋಡಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೊಸ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮಗೆ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಸಂಕಲನಕಾರ ಮಧು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸ್ವಾಮಿ ಜೆ ಗೌಡ ಹಾಡನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Photos: ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಪುತ್ರ ಎಂಟ್ರಿ: ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ 'ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ' ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್​​

ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಡೂರು ಅವರ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್​​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು ನಟ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ. ನಂತರ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಕಡೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಮಾಡಿರುವ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹಾಡಿನ‌ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಇಷ್ಟವಾದ್ರು, ದಕ್ಷಿಣದವರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ': ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಮಾನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!

Spark' Movie song 'Shaka Laka' Release
'ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ರಘು ನಿಡುವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ನಿರಂಜನ್‌ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ
ಶಕಲಕ ಭೂಮ್‌ ಭೂಮ್‌ ಸಾಂಗ್
ರಚನಾ ಇಂದರ್
ಉಪೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನ‌ ಮಗ ನಿರಂಜನ್‌
NIRANJAN SUDHINDRA

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