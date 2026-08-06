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'ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ': ಹಳೇ ಗೋಮಾಂಸ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ಅಸಹ್ಯಕರ' ಎಂದ ನಟಿ

ಹಳೇ ಗೋಮಾಂಸ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ನಟಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Ranbir Kapoor in Rama Role
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ (Ramayana Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 6, 2026 at 12:39 PM IST

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ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ದಂಗಲ್'​ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಭಗವಾನ್​​ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಟಿ ನಿಕಿತಾ ರಾವಲ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನ ಹಳೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವವರೆಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ನಿಕಿತಾ ರಾವಲ್, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾತ್ರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

Nikita Rawal criticised Ranbir Kapoor
ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಟೀಕಿಸಿದ ನಟಿ ನಿಕಿತಾ ರಾವಲ್ (IANS, Film Poster)

ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, "ಈ ಪಾತ್ರ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್‌ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಸಹ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಮಾಯಣ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರಣ್​​ಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನಟಿ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ತಾನು ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ರಾಮನ ನಂಬಿಕೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ". ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ.. ಗೋಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಈ ಅಸಹ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಮನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನಿಕಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಟಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಟರು ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

Ranbir Kapoor in Rama Role
ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ (Ramayana Team)

ನಟ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವವರೆಗೂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆಯೂ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಣ್​​ಬೀರ್​ಗೆ ತಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಯಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಜನರು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿವಾದವು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಣ್​​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "a big beef guy" ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಣ್​​ಬೀರ್ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

Ranbir Kapoor in Rama Role
ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ (Ramayana Team)

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ಕೆಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಕಿತಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ನಟರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಟನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ರಣ್​​ಬೀರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲ್ಲ, ಅವರ ಅಭಿನಯದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.

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ನಟಿ ನಿಕಿತಾ ರಾವಲ್
ರಣಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ ರಾಮ ಪಾತ್ರ
ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್ ಗೋಮಾಂಸ ಹೇಳಿಕೆ
ರಣ್​ಬೀರ್​ ಕಪೂರ್​ಗೆ ಟೀಕೆ
RANBIR KAPOOR AS RAMA

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