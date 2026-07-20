ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್
ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 20, 2026 at 1:21 PM IST
ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಪಲ್ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ವಿದೇಶಿ ಗಾಯಕ-ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತರವೇ ಬಂದಿತ್ತು.
ನಿಕ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು 'ಹೌದು' (Yes) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನಿಕ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ನಟಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ರೀ-ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, 'ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್, ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ಮಿ ಅಮೋರ್" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಜುಲೈ 18ಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ 44ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿವಿಧ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸಹ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಸಹನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೂಡಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 'ಮಂದಾಕಿನಿ'ಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿ ಪಿ.ಸಿ... ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ!!!" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಎರಡು ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ, "ಅವಳು ನಗುವಾಗ ಚೆಂದ. ನಗದಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಕಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಆನೆಸಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
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'ವಾರಣಾಸಿ' ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 2027 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಮದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.