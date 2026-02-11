ETV Bharat / entertainment

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಮನದಾಳ

ತಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Priyanka Chopra Family
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕುಟುಂಬ (Photo: IANS)
Published : February 11, 2026 at 4:47 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 4:54 PM IST

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪತಿ, ಅಮೆರಿಕನ್​​ ಸಿಂಗರ್​​ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಅಳಿಯ (ಜೀಜಾಜಿ) ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್​. ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯವಾದವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್, ತಾವು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಂದೂ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಕ್, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ತನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಕೆಲ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳು ಇಂಡಿಯನ್​ ಟ್ರೆಡಿಶನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಜೀವನದ ನನ್ನ ಕೆಲ ಮೆಚ್ಚಿನ ನೆನಪುಗಳು ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿಂದೂ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಲಿಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮದ ಅಭ್ಯಾಸ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು.... ಧರ್ಮವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಹು - ಧಾರ್ಮಿಕ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಹಳ ಧನ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಂದೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎರಡೂ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜರುಗಿದವು. ದಂಪತಿಗೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

Last Updated : February 11, 2026 at 4:54 PM IST

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

