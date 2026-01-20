ETV Bharat / entertainment

'ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ': ಹೇಮಂತ್ 'ಆಲ್ಫಾ' ಟೈಟಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ರಿಲೀಸ್​​

ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಗುರುದೇವ ಹೊಯ್ಸಳ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರೀಗ ಆಲ್ಫಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೂರಿನ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 2:00 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗಮನ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ 'ಆಲ್ಫಾ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿರುವ ಆಲ್ಫಾ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಟೈಟಲ್​ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. Alpha ಸಿನಿಮಾ MenLoveVengeance ಎಂಬ ಅಡಿಬರಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ ಹಾಡಿಗೆ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸೋಸಲೆ ಹಾಡಿರುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಲಹರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಈವೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುವನಟ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ''ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದಿರುವವನು. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತವನು. ನಾಯಕನಾಗುವ ಮೊದಲು ನಟನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಥೆ, ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡಾ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'Alpha' Film Team
ಆಲ್ಫಾ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ ಈವೆಂಟ್ (Photo: ETV Bharat)

ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜ ಸೋಸಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಸ್ಟಾರ್ಸ್ (Photo: ETV Bharat)

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್​ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್, ''ಇದೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೂವರು ಅಪ್ಪಂದಿರು ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ತಂದೆ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತೀಕಾರ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಕಥೆಯೂ ಹೌದು. ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ‌, ಅವರಿಗೆ ನಟನೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಹೊಯ್ಸಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಯಾನಾ, ಗೋಪಿಕಾ ಸುರೇಶ್, ಬಾಲು ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಹಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

'Alpha' Film Team
'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಎಲ್​ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ, ವಿಜಯ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ತಲುಪಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ‌.

