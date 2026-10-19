ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ಗನ್ ಜಾಮ್... ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 19, 2026 at 8:01 AM IST
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ಬಂದೂಕು ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ!
ಜುಹು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಷ್ಪಾ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಮುಗಿಸಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ (BMW ಸೆಡಾನ್) ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರತ್ತ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಾರಿನತ್ತ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವಿಡಿಯೋದ ಆತಂಕಕಾರಿ ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಓರ್ವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯು ನಟನ ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆತ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಟ್ರಿಗರ್ ಒತ್ತಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಂದೂಕು ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೈರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಕೋರರು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಚಾಲಕ ಫಿರ್ದೌಸ್ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಉಮೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಕಾರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಕಿಟಕಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜು (ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್) ಮತ್ತು ನಟನ ಕಡೆಗಿನ ಕಿಟಕಿಯತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ದಾಳಿಕೋರನೊಬ್ಬ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬಂದೂಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ (ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ). ನಂತರ ದಾಳಿಕೋರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜನರು ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
"ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಟ ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಟಾಕಿಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾರು ನಿಂತಿತು, ಒಂದು ಚಾಲಕನ ಮೊಣಕೈಗೆ ತಾಗಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಸಲ್ಮಾ ಶೇಖ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭಾಗಿ? ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜುಹು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿದೆ.
ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಳಿಕೋರರನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಬಂಧಿಸಲು, ತನಿಖೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಟನ ಭೇಟಿಯಾದ ಡಿಸಿಎಂ ಶಿಂಧೆ: ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಟ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈ, ಭುಜ ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಂಭೀರ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಐದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಟ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗನ್ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಚೂರುಗಳಿಂದ ನಟನ ಎಡಗೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟನ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಡಿಸಿಎಂ ಶಿಂಧೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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