ಆಸ್ಕರ್ 2027ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತದ 2 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ?
ಹೊಸ ಆಸ್ಕರ್ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಬಹು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 2, 2026 at 1:35 PM IST
ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 14, 2027ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 99ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು: ಈವರೆಗೆ, ಆಸ್ಕರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಅರ್ಹ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ, ಅಕಾಡೆಮಿ ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ 1 ದೇಶದಿಂದ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಇದೀಗ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರಬೇಕು
- ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (ಪಾಮ್ ಡಿ'ಓರ್)
- ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೇರ್)
- ವೆನಿಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಯನ್)
- ಟೊರೊಂಟೊ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್)
- ಸನ್ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
- ಬುಸಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ)
ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದಿಂದ ಆಸ್ಕರ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು - ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಸ್ಕರ್ ನೇರವಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೆದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೆಸರು ಆಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಟನಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು: ಅಭಿನಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ನಟರು ಕೂಡಾ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈವರೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ನಿಜವಾದ ನಟರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
AI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. AI ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾನವರಿಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಾನವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.
ಇತರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಬದಲು ಮೂವರನ್ನು ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ವಿಭಾಗವು 20 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಕಪ್, ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
