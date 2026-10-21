ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ: ವಿಜಯ ದಶಮಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೊಸ ನೋಟ ಬಿಡುಗಡೆ
'ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ' ಎಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:58 PM IST
'ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ', ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಜಯ ದಶಮಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲೆನಾಡ ರಂಗಕರ್ಮಿ ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ರಚಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಂಭಿರ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ನೋಟ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪರಂಪರೆಯ ಸೊಗಡನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿನ ಅಪರಿಮಿತ ಕುತೂಹಲವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಕಥೆ, ಪ್ರತೀತಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಭಾವುಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧಾ ಬೆಳವಾಡಿ, ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ, ರಮೇಶ್ ಪಂಡಿತ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ್, ವಸಂತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎ, ರವಿಕುಮಾರ್, ನಾಗಶ್ರೀ ಬೇಗಾರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಜನೀಶ್, ನಿಖಿಲ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದ್ದೂರಿ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ... ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
2023ರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ 'ಜಲಪಾತ'ದ ತಾಂತ್ರಿಕವರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಶಶೀರ, ಅವಿನಾಶ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂಗೀತಮಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ-ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.
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ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಿಚಾರಕರೂ ಆದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಸದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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