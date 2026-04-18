50ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಸಜ್ಜಾದ ನಟ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Nenapirali Prem is all set to act in historical role
ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 4:00 PM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ರೇಮ್​ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 1976ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 18ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ್​ ಇಂದು 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸಿನಿಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟ್ರೀಟ್​ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರೇಮ್​​ 2004ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. 2005ರಲ್ಲಿ 'ನೆನಪಿರಲಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಫಿಲ್ಮ್​ಫೇರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿ, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ನಂತರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನರಸಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಚಾರ್ ಮಿನಾರ್, ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ ಸದ್ಯ ಡಿ ಡಿ ಢಿಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್​ ಅನ್ನು ಹೊಸತೊಂದು ಮಜಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹರಿತ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ ಮತ್ತು ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಸಖತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್​ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ತೀವ್ರವಾದ ಹರಿತ ಹೊಂದಿದ ಕಿಡಿ ಮಿಂಚಿನ ಕಣ್ಣು, ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ - ಶೂರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುವ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರ, ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆವ ಮುದ್ರೆಯುಂಗುರ, ಪಟ್ಟಗತ್ತಿ ಕಣ್ಣ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೀಡುವ ಆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹರಡಿದ, ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದ ಮುಂಗುರುಳ ಕೂದಲು..... ಒಹ್ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ..... ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷ...'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

2023ರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ, ಪರಿಸರ ಖಾಳಜಿಯ ಜಲಪಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ''ಶ್ರೀ'' ಬ್ಯಾನರ್​​ನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಶೃಂಗೇರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಿರುತೆರೆ, ಜಾನಪದ, ಹಿರಿತೆರೆಗಳಂತ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ಬರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಮೇಶ್ ಬೇಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್, ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ನೆನಪಿಡುವ ಪಾತ್ರವೊಂದು ವಿಜೃಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆದಿರುವ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

