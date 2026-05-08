ETV Bharat / entertainment

'ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ': 'ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ' ಎಂದ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್

'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸಿನಿಮಾದ 2ನೇ ಹಾಡು 'ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

'Neene Beku Amma' song from 'Mother Promise'
ಮದರ್ಸ್ ಡೇಯಂದು 'ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 8, 2026 at 11:25 AM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​​ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನಟನಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​​ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಡಾಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್​ 10ರಂದು 'Veni Vidi Vici' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 10ರಂದು 'ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣ: ಹೌದು, ಆಕರ್ಷಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದ 2ನೇ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೇ 10, ಮದರ್ಸ್ ಡೇಯಂದು ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಪುಣ್ಯಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಮೇ 10ರಂದು ಲಿರಿಕಲ್​ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್''​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​, ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ನವನೀತ್​ ಶ್ಯಾಮ್​ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಹಾಡು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.

'ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೆ': ಹಾಡಿನ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್​​ 'ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೆ' ಎಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ''ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಮ್ಮನ ಹಾಡು, ನೀನೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ ಪೂರ್ಣ. ಟಗರುಪಲ್ಯ ನಂತರ ಹಾಡು ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್​ ಝೋನ್​​ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬದುಕಿನ ಗೋಜಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಖುಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೆ. ಓದಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ'' ಎಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

''ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ. ಹೇ ಮಮತೆಯ ಬಳ್ಳಿ ಸಿರಿತನವೆಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರದೆ, ಹೇ ಮೆರಗಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡತನವಿಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರದೆ, ಯಾವ ಪದವಿಗಳು ಪದಕಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ, ಯಾವ ಹಿರಿಗರಿಮೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ, ನನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚಂದ್ರನು ಆಟಿಕೆ, ನನ್ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೆ ತಾನೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ದ್ವಾರಕೆ''.

''ನಾ ಹಾರಾಡಲು ನೀನಲ್ಲವೇ ಆಗಸ, ನಾ ತೇಲಾಡಲು ನೀನಲ್ಲವೇ ಮಾನಸ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸೆರಗಂಚಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಂಗಳ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಂಗಳ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದೆ ನೀ ಬೆಳದಿಂಗಳ, ಯಾವ ಹರಕೆಗಳು ಹರುಷಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ, ಜನುಮ ಜನುಮಗಳ ಪುಣ್ಯಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಮ್ಮ''.

''ಮೇ 10, ವಿಶ್ವ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ. ಅಂದೇ ನಮ್ಮ "ಮದರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್'' ಚಿತ್ರದ ಈ ಅಮ್ಮನ ಹಾಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್​ ಸೆಕ್ಷನ್​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ತಾಯಿಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣಿಕೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ನನ್ನ ಮದರ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​, ನಿಮ್ಮ ಸಾಲುಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ!'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಯಾವ ಪದವಿಗಳು ಪದಕಗಳು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇಕು ಅಮ್ಮ.. ಪೀಕ್​​'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾತರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​ ಬಳಿ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಹಾಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಧನಂಜಯ್ ಗೆಳೆಯ ಪೂರ್ಣ ಮೈಸೂರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೇರ್‌ ಡೆವಿಲ್‌ ಮುಸ್ತಾಫ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್‌ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಧನಂಜಯ್ ಗೆಳೆಯ ಹರ್ಷ ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿ, ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಜೊತೆ ನಾಗಭೂಷಣ್‌, ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಗೀತಾ, ಗುರುದತ್‌ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್‌ ರಾಯ್‌ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನವನೀತ್‌ ಶ್ಯಾಮ್‌ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

