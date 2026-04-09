ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಶಿವನ್

ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

Nayanthara, Vignesh Shivan visits Tirumala
ತಿರುಪತಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಶಿವನ್​ ಭೇಟಿ (Photo: ANI)
Published : April 9, 2026 at 3:53 PM IST

ತಿರುಪತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಯನತಾರಾ, ಪತಿ-ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಂಪತಿ, ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್​ ನೀಡಿದರು.

ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿಗಾಗಿ, ಸೌತ್​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಚೆಲುವೆ ನಯನತಾರಾ ಕಡು ಹಸಿರು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸರಳ ಬಿಂದಿ ಇಟ್ಟು, ಜುಮ್ಕಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ ಆರೆಂಜ್​​ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಶಿವನ್ (Photo: ANI)

ಶೇಷಾಚಲಂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಗವಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಯನತಾರಾ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ನಯನತಾರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ, ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ದಿಲ್ ರಾಜು ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಂಬರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ಜವಾನ್ (2023) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಇದು ನಟಿಯ ಎರಡನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. "ದಿ ಕ್ವೀನ್​ನ ಆಗಮನ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ನಯಂತರಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್-ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್‌ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಗೌರವದ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್​​, ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ವಿಘ್ನೇಶ್​ ಶಿವನ್​ ಭೇಟಿ (Photo: ANI)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್‍ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರೋ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್‍ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ನ ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್​ 2 ಶೇಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ, ಟೊವಿನೊ ಥಾಮಸ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ನಯನತಾರಾ ನೋಟ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

