'ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದ ಯಶ್: ಕಿಯಾರಾ, ಹುಮಾ ಬಳಿಕ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ಗೆ ನಯನತಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಟಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 11:00 AM IST
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸನಿಪ್ರಿಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, '2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ ಓರ್ವರು, 'ಯಶ್, ಸಿಇಓ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ 3 ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ನಾವು ಕೆಜಿಎಫ್ 3ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿನೇ ದಿನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್...ಬೆಂಕಿ' ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ''ನಾನು ಇರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 2023ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಐರಾ, ಯಥರ್ವ್ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಯಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ನಟಿಸಿರೋದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಯನತಾರಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳೂ ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವದಂತಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ.
3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ನಾದಿಯಾ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರೂ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
