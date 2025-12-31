ETV Bharat / entertainment

'ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದ ಯಶ್: ಕಿಯಾರಾ, ಹುಮಾ ಬಳಿಕ​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​'ಗೆ ನಯನತಾರಾ ಎಂಟ್ರಿ

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್​ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ನಟಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ.

Nayanthara as GANGA in Toxic
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಆಗಿ ನಯನತಾರಾ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025

ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿಂಗ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 2026ರ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟೆಡ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸನಿಪ್ರಿಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಸಾರಥಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಔಟ್​ಫಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೌತ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಸಖತ್​ ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸೌಂಡ್​ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್​ ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, '2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದು' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್​ ಓರ್ವರು, 'ಯಶ್​​, ಸಿಇಓ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯನ್​ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್​ 3 ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ನಾವು ಕೆಜಿಎಫ್ 3ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ದಿನೇ ದಿನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್​...ಬೆಂಕಿ' ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಭಾಯ್'​​ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಯಶ್​, ''ನಾನು ಇರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 2023ರ ಜೂನ್​​ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಐರಾ, ಯಥರ್ವ್​​ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಶ್ರೀ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಯಶ್​​ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯರು ನಟಿಸಿರೋದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ನಯನತಾರಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳೂ ಕೂಡಾ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವದಂತಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ.

3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಯಶ್​, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ನಾದಿಯಾ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರೂ ಪೋಸ್ಟರ್​ಗಳು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಖತ್​​​ ಸೌಂಡ್​ ಮಾಡ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಶ್‍ ಅವರ ಮಾನ್‍ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್‍ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್​​​ 19ರಂದು ಪ್ಯಾನ್​ ವರ್ಲ್ಡ್​​ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

