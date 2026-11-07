ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಿಜಾರ್, ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನಟನೆಯ 'ಪತ್ತೇದಾರಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಗುಲ್ಟ್ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಸಾಥ್
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತೀಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಪತ್ತೇದಾರಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಟ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಫಲಕ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:50 PM IST
ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಪತ್ತೇದಾರಿ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ನಟ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಫಲಕ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ 6 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಯರಾಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದರು.
ನಟನೆ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದ ಯುವಪ್ರತಿಭೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಿಜಾರ್: ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಿಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್: ನಟ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೀರಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವುಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ಕೆ.ಕೆ) ಹಾಗೂ ಮಧುಸೂದನ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಟರಾದ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತೀಕ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಸೂದನ್ ಟಿ.ವಿ. ಹಾಗೂ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ (ಕೆ.ಕೆ.) ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೇಶ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ಕೆ.ರವಿವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಘು ನಿಡವಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಿಜಾರ್, ರೂಪಾ, ಸಿದ್ದೇಶ್, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ, ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್, ವರ್ಧನ್, ಸೂರಜ್, ಗಿರೀಶ್ ಜಟ್ಟಿ, ನಿರಂಜನ್ ಅಶ್ವತ್, ವಂದನಾ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಮಣ್ಣ, ಉಗ್ರಂ ವಿಜಿ, ಉಗ್ರಂ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಯ ಸಿದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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