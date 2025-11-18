ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟ: ಜಗ್ಗೇಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರುಸಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ನವರಸ ನಾಯಕನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದು ಇದೀಗ 45 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 11:25 AM IST|
Updated : November 18, 2025 at 11:53 AM IST
ಜಗ್ಗೇಶ್. ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನವರಸ ನಾಯಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ. 1980ರಲ್ಲಿ ಚಂದನವನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ 45 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಕನ್ನಡತಿ ಮಾನವತಿ'. ಸಿನಿಮಾ 1980ರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತಾ, ನಟ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡರು. ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ಗಳಿಂದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿ, ನವರಸ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗ್ಗೇಶ್ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬರಹ: ''1980 ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಖು. ಆಗ ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ನಾನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡತಿ ಮಾನವತಿ. ಸ್ಥಳ ಗುಬ್ಬಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಆಲಯ. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವರು ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣ. ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಶಂಭು. ನನಗೆ ಮೀಸೆ ಬರೆದವರು ಹಾಸ್ಯನಟ ರನ್ನಾಕರ್. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ನಾಯಕಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜೋಷಾಯ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಸಿಹಿಕಹಿ ಗೀತ ಅಕ್ಕ. ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಾ!''.
''ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಮುರಳಿ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಸಿಗಲು ಕಾರಣವಾದರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿವಂಗತ ಅರಕಲಗೂಡು ನಂಜುಂಡ. ನಂತರ ಕೆವಿ.ಜಯರಾಂ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರ "ಇಬ್ಬನಿ ಕರಗಿತು" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು, 1984ರಲ್ಲಿ "ಶ್ವೇತ ಗುಲಾಬಿ" ಚಿತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು ನಂತರ ಪರಿಮಳ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟು ಅವಾಂತರ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೇ ರಾಯರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ನಿಂತೆ''.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯ ಲೀಲಾ ಮೋಹನ್ ನಟನೆಯ 'ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ತೆರೆಗೆ
''ಇಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 45 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ. ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ. ಮುಂದೆಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ. ನನ್ನಂತೆ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹರಸಿ ಬೆಳೆಸಿ'' ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭದ ಫೋಟೋವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನನ್ನ ಮಗಳು ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಾಸ್': ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಸನ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಸಂದರ್ಶನ
ನಟನ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ಸರ್. ಸದಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ'' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಸುಮಧುರ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ'' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಟನಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.