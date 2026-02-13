ETV Bharat / entertainment

ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ

ದಸರಾ ಜೋಡಿಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

Nani Starrer 'The Paradise' release date out
'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 13, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ನಾನಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ರಿಲೀಸ್​​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಯಾರಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ವದಂತಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರದಂದು ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಆಗಸ್ಟ್ 21. ಈ ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೂ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟನ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಡೆಗಳಿವೆ. ಜಡೆಗಳ ತುದಿಗಳು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. 'ಜಡಲ್ ಜಮಾನಾ ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ, ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸದ್ಯ ನಾನಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್​ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೂರಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೃಹತ್ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ, ಸುಧನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 175 ಕಲಾವಿದರು, ₹11 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 38 ಲಕ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ರಾಜ್‌ಪಾಲ್ ಯಾದವ್​ರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾವಿದು

ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ದಸರಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿ‌ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ರಾಘವ್ ಜುಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ದಸರಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕುರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸಿನಿಮಾಸ್' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾದದ ನಡುವೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಭರ್ಜರಿ ಡೀಲ್‌

ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದ್ರರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿಷ್ಣು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ನವೀನ್ ನೂಲಿ ಸಂಕಲನ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

TAGGED:

ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ನಾನಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿನಿಮಾ
ನಾನಿ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
THE PARADISE MOVIE UPDATES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.