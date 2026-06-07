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ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ಮರೆಯಾದರು.

SALIM KUMAR DEATH
ಮಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 7, 2026 at 1:18 PM IST

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ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳಂ): ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಸೈ, ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ (56), ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಅಮೃತ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 10:43 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ತವರೂರಾದ ಉತ್ತರ ಪರವೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪರವೂರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 3:30 ಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಅವರನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಐಸಿಯು) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಒಪಿಡಿ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರ ವಿಶೇಷ ತಂಡದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸಾಧನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಲೀಂ ಅವರ ಸಿನಿಗಾಥೆ: ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಟೈಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೋಷಕ ನಟನಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು.

'ಅಚ್ಚನುರಂಗಾತ ವೀಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮನೋಜ್ಞ ನಟನೆಗಾಗಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಮಾಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ 'ದ್ವಿತೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2010ರಲ್ಲಿ 'ಅದಾಮಿಂತೆ ಮಕನ್ ಅಬು' ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್ ಸಂತಾಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರ ಪರವೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಕರ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೋಕ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ನಟ ಸಲೀಂ ಕುಮಾರ್
SALIM KUMAR DEATH

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