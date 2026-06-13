'ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಂತೆ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ': ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಹರಿವು, ಪಿಂಗಾರ, ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 12:56 PM IST
ಕಾಂತಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್, ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಚಾರ್ಲಿ 777, ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ... ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕನ್ನಡದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಕೇ?. 2025ರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 255 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಈ ಪೈಕಿ 248 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, 7 ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಷ್ಟೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು. ಅದರಂತೆ 2026ರ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 107ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ? ಎಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕು? ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಚಂದನವನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ? ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
''ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕೇರಳ (ಮಲಯಾಳಂ) ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ನೆಲಕಚ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೋ.. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಬೇಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ''ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನಿದ್ದಾರೋ.. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಗುಡ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡಾ ಬರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಡೈರಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಾವಿದರ ಬೆಂಬಲದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರು. ''ಕೇರಳ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಗಣ್ಯರಾದ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಶೇರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 20, 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರೊಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ 30 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಯ್ತಾ, 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆ''.
30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವೇ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತಾ ಬಂದಾಗ 2 ಕೋಟಿ, 20 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಬರಬಹುದು. ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎರಡಕ್ಕೂ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ನಮ್ಮಂತಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು, ಬರಹಗಾರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಅಂತಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ?
ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಭಾವನೆಗೇನೇ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗೇನೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹಣ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಅವರು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೇವೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾ ನಿಂತಾಗ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಆಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಜೋಶ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಮ್ಯುನರೇಶನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು?. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆ ತಲೆಹಾಕದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: 2026ರ ಉಳಿದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯೇನು?
ಆ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನು ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಪೈಕಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ 5 ರಿಂದ 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಸಬರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ , ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕು. ಬರುತ್ತೇ ಎಂದೇ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆ ಏಳಲಿದೆ. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾವೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಅವರಿಗಿದ್ರೆ, ನಾವೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್... ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗವೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಯ್ತೆಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
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