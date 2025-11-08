ETV Bharat / entertainment

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು: ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣ

ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು 'ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು' ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

Nanna Jeeva Neenu Song release
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: Song poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಓರ್ವ ನಟ ನಟನೆ ಮೇಲೆ‌ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲೀಗ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ‌ ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟವರಿವರು.‌ ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.

Nanna Jeeva Neenu Song release
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಹಾಡು ಅನಾವರಣ (Photo: ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ‌ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ಎಂಬ ಮೆಲೋಡಿ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್‌ ಮರವಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದ ಈ‌ ಗೀತೆಗೆ ಚೇತನ್ ಗಂಧರ್ವ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷಿಕಾ ದೇವನಾಥ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ರಾಜವಿಕ್ರಂ ಸಂಗೀತ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹೃತಿಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಂತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ವಿಜೇತ್ ಚಂದ್ರ ಸಂಕಲನ, ಆನಂದ್ ರಾಜವಿಕ್ರಂ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ಕ್ಕೆ ಗಣಿ ಬಿಕಾಂ ಪಾಸ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಕಾಂತಾರ ನಟಿ

ನಮ್ ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶೆಟ್ಟಿ, 'ಗಜಾನನ ಅಂಡ್​ ಗ್ಯಾಂಗ್' ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನೀಶ್​​ ಅವರ ಆರಾಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಇವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದದ್ದರು. ಇದೀಗ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ': ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೀಗ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಹಿಟ್ ಆದರೆ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೂಡಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. 2019ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಗಣಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪಾಸ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

TAGGED:

GANI BCOM PASS 2
ABHISHEK SHETTY HARSHIKA DEVANATH
ಗಣಿ ಬಿಕಾಂ ಪಾಸ್ 2
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ‌ ಹರ್ಷಿಕಾ ದೇವನಾಥ್
NANNA JEEVA NEENU SONG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.