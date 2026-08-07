ETV Bharat / entertainment

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್: 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಟೀಸರ್​ನಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಅಬ್ಬರ; ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್​ ಅನೌನ್ಸ್

'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಟೀಸರ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರೂರ ಹೋರಾಟ, ತೀವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್​ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

'The Paradise' teaser Release
'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾನಿ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ವರ್ಲ್ಡ್ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಟೀಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ದಸರಾ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಹಾಗೂ ನಟ ನಾನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯೆತ್ತುವ ಜಡಲ್: ಈ ಟೀಸರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕತ್ತಲೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಠೋರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಈ ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಜಡಲ್ ಎಂಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚರುರಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಾನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಗೆಯ ಸಂಕೇತವು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮೂಲೆಗುಂಪಾದ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಡಲಿ ಕಾಳಗ, ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಜೈಲ್ ಫೈಟ್, ಭೀಕರ ಖಡ್ಗಕಾಳಗ, ಮುಷ್ಟಿಕಾಳಗ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳು ಟೀಸರ್​ನ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿವೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ನಟ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಕಯಾದು ಲೋಹರ್, ಸೊನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಖತ್‌ ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಟೀಸರ್‌ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಾನಿ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಾನಿಯವರ ಧ್ವನಿಯ ಹಿಂದಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 60 ಮನೆ, 100 ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ನೀರು, 2.5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್: ನಾನಿಯ 'ಆಯಾ ಶೇರ್'ಗೆ ಬೃಹತ್ ಕೊಳೆಗೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣ!

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಾಯಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕೂರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಬೃಹತ್ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿನಿಮಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ರಾಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ': ಹಳೇ ಗೋಮಾಂಸ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, ರಣ್​​ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ಅಸಹ್ಯಕರ' ಎಂದ ನಟಿ

ದಿ ಮೋಸ್ಟ್​ ಎಕ್ಸ್​​ಪೆಕ್ಟೆಡ್​ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲತಃ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲು ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಟೀಸರ್
ನ್ಯಾಚುರಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ನಾನಿ
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ
THE PARADISE RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.