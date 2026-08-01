ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್
'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 4:32 PM IST
'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ನಾನಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದಸರಾ' ಚಿತ್ರದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ನಂತರ ನಾನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಹಯೋಗ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. 1 ನಿಮಿಷ 35 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ನಾನಿ 'ಜಡಲ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಾನಿ ಎದುರು ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣೇಶ್ ಬಾಬು, ತನಿಕೆಲ್ಲಾ ಭರಣಿ, ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಯಾ ಶೇರ್' ಹಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಡಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಾನಿ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರದ ಝಲಕ್ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಯೋಜನೆಯು 'ದಸರಾ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿವೆ.
ಕಥೆ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾನಿ 'ಜಡಲ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಶಿಕಂಜನ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಟೀಸರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 26, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅಗಾಗ್ಯೂ, ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಟೀಸರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಚಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, 'ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಗ್' ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನೇನು ಲೋಕಲ್ ಮತ್ತು ದಸರಾನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಮೇಕರ್ಸ್ ನಟಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಆಫರ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ರು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ - ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕುರಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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