ETV Bharat / entertainment

150 ಕೋಟಿಯತ್ತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ಸಿನಿಮಾ: 4 ದಿನಗಳ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್​​' ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಡೀಟೆಲ್ಸ್

The Paradise Box Office: ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 138.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

'The Paradise' Box Office Collection Day 5
'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 9:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟಾಲಿವುಡ್​ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಾನಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 24ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 138.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್'ನ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ 18.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

4 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​: ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್​​ ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 95.05 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಮೊತ್ತ 119.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 29.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 138.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ನಾನಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್​138.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು (ಗ್ರಾಸ್) ಕಲೆಕ್ಷನ್109.00 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಭಾರತದ ನಿವ್ವಳ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ92.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ29.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ

ನಾಯಕ ನಟ ನಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನಟ, ''ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಬಂದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯವೈಶಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರರುಣಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಯಾದು ಲೋಹರ್ ಕೂಡಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು, ಸೊನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಘವ್ ಜುಯಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಂತರ, ನಾನಿ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ತಾವು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಫೀಲ್': ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಚೆರುಕೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸಾಯಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಕೊಲ್ಲಾ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52ನೇ ದಿನವೂ 10+ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, 400 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'

TAGGED:

ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ನಾನಿ ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಸಿನಿಮಾ
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಒಡೆಲಾ
SRIKANTH ODELA
THE PARADISE COLLECTION RECORDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.